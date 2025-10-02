Verhaftung in Balingen: Trio soll 15-Jährigen entführt und geschlagen haben

Drei junge Männer sollen in Balingen einen 15-Jährigen entführt und geschlagen haben. In ihren Wohnungen fand die Polizei Waffen, Munition und den Geldbeutel des Opfers.
Spezialkräfte der Polizei haben drei Verdächtige verhaftet, die einen 15-Jährigen in Balingen (Zollernalbkreis) entführt und geschlagen haben sollen. Der 17-jährige Jugendliche sowie die zwei 19 und 20 Jahre alten Heranwachsenden befinden sich nach der Festnahme am Morgen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.