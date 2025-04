Verhaftung im Ski-Urlaub: Haley Joel Osment entschuldigt sich nach Ausraster

Haley Joel Osment (37) bereut seine Entgleisung und vor allem seinen verbalen Ausfall während der kürzlich erfolgten Festnahme zutiefst. Der durch den Film "The Sixth Sense" bekannt gewordene Schauspieler wurde am 8. April in einem Skigebiet in Mammoth Lakes, Kalifornien, wegen öffentlicher Trunkenheit und Drogenbesitzes verhaftet. Wie das US-Magazin "People" berichtet, hat die Staatsanwaltschaft des Bezirks Mono County am 17. April mitgeteilt, dass gegen den Schauspieler Anklage wegen Kokainbesitzes und ordnungswidrigen Verhaltens erhoben wurde.

Auf Bodycam-Aufnahmen, die dem Blatt vorliegen, ist zu sehen, wie Osment während der Festnahme wiederholt behauptet, er werde "angegriffen". Als er nach seinem Namen gefragt wird, antwortet er lediglich: "Ich bin Amerikaner." Bei der Durchsuchung fanden die Beamten einen 20-Dollar-Schein mit einer verdächtigen Substanz. In einem Polizeiwagen soll Osment später einen Polizisten mit einer antisemitischen Beleidigung beschimpft haben.

"Absolut entsetzt" über eigenes Verhalten

In einem Statement, das der Schauspieler am 17. April veröffentlichte, entschuldigt er sich für seine Entgleisung: "Ich bin absolut entsetzt über mein Verhalten. Hätte ich gewusst, dass ich in einem Blackout diese beschämende Sprache benutzt habe, hätte ich mich schon früher geäußert." Osment erklärt, dass die vergangenen Monate von Verlust und Vertreibung geprägt waren, die ihn auf einen "sehr niedrigen emotionalen Punkt" gebracht hätten.

Der 37-Jährige verlor im Januar bei einem Brand in Altadena, Kalifornien, sein Zuhause. "Aber das ist keine Entschuldigung dafür, dieses abscheuliche Wort zu benutzen", betont er. "Aus tiefstem Herzen entschuldige ich mich bei absolut jedem, den das verletzt. Was aus meinem Mund kam, war unsinniger Müll - ich habe die jüdische Gemeinschaft im Stich gelassen, und das erschüttert mich. Ich bitte nicht um die Vergebung von irgendjemandem, aber ich verspreche, für meinen schrecklichen Fehler zu büßen."

Das ist passiert

Laut Augenzeugenberichten soll Osment in einer Bar in der Nähe des Vorfalls getrunken haben. Nachdem er ein Getränk verschüttet hatte, sei ihm der weitere Ausschank von den Angestellten verweigert worden. Als er daraufhin versuchte, einen Skilift zu benutzen, ließen ihn die dortigen Mitarbeiter nicht durch und riefen die Polizei.

Für den 37-Jährigen ist es nicht die erste Festnahme im Zusammenhang mit Alkohol. 2006 erlitt Osment Schulter- und Rippenverletzungen, nachdem er unter Alkoholeinfluss einen Unfall mit seinem Auto gebaut hatte. Er bekannte sich damals schuldig und wurde zu drei Jahren Bewährung, 60 Stunden Alkohol-Rehabilitation, sechsmonatiger Teilnahme an AA-Treffen sowie einer Geldstrafe von 1.500 US-Dollar verurteilt.

Haley Joel Osment wurde durch seine Rolle als kleiner Junge, der tote Menschen sehen kann, in M. Night Shyamalans Thriller "The Sixth Sense" weltberühmt. Für seine Darstellung erhielt er mit nur elf Jahren eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller. In den folgenden Jahren war er in Filmen wie Steven Spielbergs "A.I. - Künstliche Intelligenz" zu sehen.

Nach seiner Karriere als Kinderstar trat er als Erwachsener in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen auf, darunter "Entourage", "The Boys", "The Kominsky Method" und "Future Man". Zuletzt war er in Projekten wie "What We Do in the Shadows" zu sehen.