Verhaftet wegen versuchtem Mord: Angeschossene Frau von Weezer-Bassist wieder auf freiem Fuß

Nach der Zahlung einer Kaution von einer Million Dollar: Jillian Shriner ist wieder frei. Der Frau des Bassisten von Weezer wird versuchter Mord vorgeworfen. Was bedeutet das für den Auftritt von Weezer beim Coachella am Wochenende?

Jillian Shriner (51) ist wieder auf freiem Fuß. Gegen die Hinterlegung einer Kaution in Höhe von einer Million US-Dollar konnte sie ein Gefängnis in Los Angeles verlassen. Dies bestätigte der Manager der Frau von Weezer-Bassist Scott Shriner (59) gegenüber "The Hollywood Reporter". Die Autorin war wegen des Verdachts eines versuchten Mordes in Haft.

Das war passiert: Am Dienstag (8. April 2025) suchte die Polizei im Stadtteil Eagle Rock von Los Angeles drei Männer wegen Fahrerflucht. Dabei wurden die Beamten zu einem Grundstück geleitet, wo einer der Verdächtigen gesehen worden war. Im Garten des Nachbarhauses tauchte Jillian Shriner auf.

Lesen Sie auch

Von Polizei in die Schulter geschossen

Laut Angaben der Polizei soll die Frau eine Schusswaffe auf die Beamten gerichtet haben. Obwohl die Polizei sie mehrfach ermahnt haben soll, die Waffe niederzulegen, kam sie der Aufforderung nicht nach. Es kam zu einer Schießerei. Wer dabei den ersten Schuss abgegeben hat, wurde als dem Polizeibericht nicht klar.

Jillian Shriner wurde von einer Kugel in die Schulter getroffen. Sie flüchtete erst ins Haus, stellte sich dann gemeinsam mit einer Babysitterin. Sanitäter brachten sie mit laut Polizei "nicht lebensbedrohlichen Verletzungen" in ein nahes Krankenhaus. Wann sich Shriner vor Gericht verantworten muss, ist nicht bekannt.

Was bedeutet der Vorfall für den Weezer-Auftritt beim Coachella?

Am Samstag sollen Weezer beim berühmten Coachella-Festival auftreten. Wie unter anderem "Rolling Stone" berichtet, soll es trotz des Skandals um Scott Shriners Frau dabei bleiben. Dies sollen der Band nahe stehende Quellen bestätigt haben. Weezer waren erst kürzlich als Ersatz für die britische Künstlerin FKA Twigs (37) beim Coachella Festival eingestiegen.

Weezer wurden 1994 mit ihrem Song "Buddy Holly" von ihrem sogenannten blauen Album bekannt. Scott Shriner trat erst 2001 der Alternative-Rock-Band bei.

Jillian Shriner ist nicht nur als Frau des Bassisten von Weezer bekannt. Sie veröffentlichte zwei Bestseller. In "Some Girls: My Life in a Harem" (2010) berichtete sie von ihren Erlebnissen als "Gast" bei Jefri Bolkiah (70). Der Prinz von Brunei soll Frauen in einer Art Harem gehalten haben. Außerdem geht es in dem Buch um Shriners Vergangenheit als Sexarbeiterin.

Für ihr True-Crime-Buch "Behold the Monster: Facing America's Most Prolific Serial Killer" interviewte sie den Serienmörder Samuel Little (80). Jilian und Scott Shriner sind seit 2005 verheiratet und haben zwei Kinder.