1 Der in Teilen in Rottweil verhafteten Banden wird Ausbeutung vorgeworfen. (Symbolbild) Foto: -/Phillip Weingand

Bei einer Razzia in Rottweil und Nordrhein-Westfalen ging Ermittlern eine vietnamesische Bande ins Netz die ihre Landsleute zuerst nach Deutschland geschleust und dann ausgebeutet haben soll.

Münster/Rottweil - Eine sechsköpfige Bande soll in großem Stil Vietnamesen nach Deutschland eingeschleust und in Nagelstudios in Nordrhein-Westfalen ausgebeutet haben. Die Beschuldigten wurden nach Polizeiangaben vom Donnerstag bei einer großangelegten Razzia in Nordrhein-Westfalen und in Rottweil festgenommen. Alle stammen aus Vietnam.

Die Männer und Frauen sollen sechs Tage die Woche täglich zehn Stunden gearbeitet haben, wie die Staatsanwaltschaft Münster mitteilte. In den Studios sollen sie unter anderem durch Videoüberwachung kontrolliert worden sein. Der Sozialversicherungsschaden wird auf mindestens 1,9 Millionen Euro geschätzt. Bei den sechs Beschuldigten handelt es sich um vier Männer und zwei Frauen im Alter von 28 bis 54 Jahren.

Die Razzia hatte am Mittwochnachmittag begonnen. Rund 400 Beamte von Zoll, Landes- und Bundespolizei, Steuerfahndung sowie 14 Staatsanwälte waren beteiligt.