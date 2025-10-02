Verhältnis Russland und USA: Putin warnt USA vor Tomahawk-Lieferung an Ukraine

Die Ukraine will weitreichende Raketen von den USA für Gegenangriffe auf Russland. Nun reagiert Kremlchef Putin auf Berichte, nach denen die USA dem angegriffenen Land die Waffen liefern könnten.
Sotschi - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die USA für den Fall einer Lieferung weitreichender Tomahawk-Raketen an die Ukraine vor einer neuen Eskalation in dem Krieg gewarnt. Der Einsatz solcher Waffen sei nicht ohne US-Militärs möglich, sagte Putin auf dem politischen Waldai-Forum in Sotschi am Schwarzen Meer. "Das ist gefährlich", sagte er. Es handele sich um eine mächtige Waffe, die Russland schaden könne.