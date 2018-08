Vorbereitungs-Check Was der VfB allen anderen Bundesligisten voraus hat

Von ggp 15. August 2018 - 16:15 Uhr

Das erste Pflichtspiel für den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart steht vor der Tür, am Samstag beginnt die neue Saison mit der Partie im DFB-Pokal bei Hansa Rostock. Zeit, um einen Blick zurück auf die Vorbereitung zu werfen – mit einer erstaunlichen Erkenntnis.





Stuttgart - Die Teams aus der Fußball-Bundesliga haben in diesem Sommer zwischen drei und elf Testpartien zur Vorbereitung auf die neue Saison absolviert. Der Trainer Ralf Rangnick setzte mit RB Leipzig wegen der parallelen Qualifikation zur Europa League die wenigsten an, Werder Bremen die meisten. Der VfB Stuttgart bestritt in den vergangenen Wochen acht Begegnungen zu Übungszwecken – und blieb als einziger deutscher Erstligist in allen Partien unbesiegt. Die Bilanz: fünf Siege, drei Unentschieden.

Dass gute Ergebnisse in der Vorbereitung nichts bedeuten müssen, hat jedoch der Sommer 2015 gezeigt. Damals war die Euphorie vor der dem Saisonstart ähnlich groß wie heute – und der VfB stieg nach genialer Generalprobe gegen Manchester City (4:2) aus der Bundesliga ab. Ein warnendes Beispiel.

