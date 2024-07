Vergleich von Allianz pro Schiene: Deutschland beim Schienennetz weit hinten

1 Bis 2030 sollen bundesweit rund 40 wichtige Gleisverbindungen mit insgesamt 4000 Kilometern Länge ertüchtigt werden. Los gehts auf der Strecke Frankfurt-Mannheim. Foto: dpa/Arne Dedert

Im internationalen Vergleich investieren Nachbarländer pro Kopf drei- bis viermal mehr Geld in ihre Schieneninfrastruktur. Nun will die Deutsche Bahn mit einem Bau-Marathon den immensen Sanierungsstau verringern.











Deutschland investiert mit 115 Euro pro Kopf weiterhin viel weniger in sein Schienennetz als kleinere Nachbarländer. In einem neuen Vergleich der Allianz pro Schiene rangiert die Bundesrepublik nur auf Platz 10. An der Spitze steht Luxemburg, das mit 512 Euro pro Bürger im vorigen Jahr rund viereinhalb Mal so viel Geld in seine Bahninfrastruktur steckte. Die Schweiz gab mit umgerechnet 477 Euro rund vier Mal mehr aus, um Bahnhöfe, Gleise und technische Anlagen zu modernisieren und in gutem Zustand zu halten.