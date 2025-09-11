Vergleich von 83 Großstädten: Stuttgart ist die Nummer 3 unter den smartesten Städten

Mobilität, Bildung oder Verwaltung: Wie gut ist Stuttgart digitalisiert? Im Schnitt sehr gut, sagt der Branchenverband Bitkom. Wird jetzt auch bei den Amtsgängen alles besser?
Es geht offenbar aufwärts mit der Digitalisierung in der Stadt Stuttgart. Und damit werden wohl auch etliche Dienstleistungen komfortabler, die den Alltag der mehr als 600.000 Bewohnerinnen und Bewohner einfacher machen. Das beschreibt zumindest der Bitkom in einer jährlichen Studie, mit der der Digitalverband die 83 deutschen Großstädte vergleicht.