Vergiftungsdrama in Vaihingen/Enz: Sanitäter hatten Angst, nächstes Giftopfer zu werden

Mutmaßliche Giftattacken gegen Kollegen: Die Angeklagte ließ eine Erklärung verlesen. Zeugen sprechen von schwierigem Umgang mit ihr.
Der zweite Verhandlungstag im Prozess gegen die ehemalige Auszubildende zur Notfallsanitäterin, die versucht haben soll, Kollegen mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu vergiften, brachte am Mittwoch etwas mehr Licht ins Dunkel. Bislang war beispielsweise nicht bekannt, dass die 24-Jährige auf der Rettungswache in Vaihingen/Enz verschiedene Psychopharmaka zum eigenen Gebrauch entwendet hatte.