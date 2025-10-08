Vergiftungen auf Rettungswache: Angeklagte überrascht mit Teilgeständnis

Eine 24-Jährige Auszubildende zur Notfallsanitäterin hat Kollegen in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) heimlich Notfallmedikamente verabreicht. Nun offenbarte sie den Grund dafür.
Am fünften Verhandlungstag im Prozess gegen eine ehemalige Auszubildende zur Notfallsanitäterin, der vorgeworfen wird, mehreren Kollegen auf der Rettungswache in Vaihingen an der Enz gefährliche Medikamente in ihre Getränke gemischt zu haben, wurden zahlreiche Zeugen verhört. Die eigentliche Überraschung des Tages kam jedoch von der Angeklagten selbst – oder vielmehr von deren Anwalt, der in ihrem Namen eine Erklärung verlas.