Vergiftung in Karlsruhe: Experten warnen vor dem Konsum gefährlicher psychoaktiver Pilze

Pantherpilz statt Fliegenpilz: Eine Frau sucht ein im Internet beschriebenes Rausch-Erlebnis und landet auf der Intensivstation. Mediziner sagen: Bei Pilzen ist immer Vorsicht geboten.
Nach einem schweren Fall von Pantherpilz-Vergiftung in Karlsruhe warnen Experten eindringlich vor dem Konsum von psychoaktiven Pilzen. Dabei gehe es nicht nur um die Gefahr von Verwechslungen, teilten das Naturkundemuseum Karlsruhe und das Städtische Klinikum Karlsruhe mit. Die Pilze könnten zu schweren gesundheitlichen Schäden führen.