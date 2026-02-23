Vergiftung im Türkei-Urlaub: Tod von Familie in Istanbul – Prozess beginnt im April

Nach dem Tod einer Hamburger Familie in Istanbul beginnt im April der Prozess. Sechs Angeklagte müssen sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten.
Istanbul - Im Fall der im Türkeiurlaub vergifteten Familie aus Hamburg steht ein Prozessdatum fest. Auftakt des Verfahrens in Istanbul sei am 21. April, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Das zuständige Gericht habe die Anklageschrift angenommen. Der Vater des gestorbenen Mannes will den Prozessauftakt persönlich verfolgen, wie er der Deutschen Presse Agentur sagte.