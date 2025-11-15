Vergiftet durch Lebensmittel?: Hamburger Mutter und Kinder werden in Türkei beigesetzt

Einen Tag nach der erschreckenden Nachricht vom Tod einer Mutter und ihrer Kinder in der Türkei geht die Suche nach der Ursache weiter. Ein erster Autopsiebericht ist bereits veröffentlicht.
Istanbul - Nach dem erschreckenden Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder in Istanbul sollen sie heute in der Türkei beigesetzt werden. Die sterblichen Überreste seien nach der Autopsie an die Familie übergeben und ins westtürkische Afyonkarahisar gebracht worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Der Vater der Familie werde weiter auf einer Intensivstation in Istanbul behandelt.