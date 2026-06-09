Vergewaltigungsvorwürfe gegen Sänger: Patrick Bruel in Polizeigewahrsam

Frankreichs Popstar Patrick Bruel ist am Montag in Polizeigewahrsam genommen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 67-Jährigen wegen mutmaßlicher Vergewaltigung und sexueller Nötigung - 13 Frauen haben demnach Vorwürfe erhoben.
Patrick Bruel (67), einer der bekanntesten Sänger und Schauspieler Frankreichs, ist am Montag in Polizeigewahrsam genommen worden. Ermittler befragen den 67-Jährigen zu Vorwürfen der versuchten Vergewaltigung und Vergewaltigung, die insgesamt 13 Frauen gegen ihn erhoben haben - die Anschuldigungen reichen bis ins Jahr 1997 zurück. Das geht aus einer Erklärung der Staatsanwaltschaft Nanterre hervor, über die unter anderem die "New York Times" berichtet.