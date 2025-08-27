Vergewaltigungsvorwürfe: Bruder von Liam und Noel Gallagher vor Gericht
1
Paul Gallagher, der Bruder von Noel und Liam Foto: AFP/JUSTIN TALLIS

Wegen Vergewaltigungsvorwürfen hat der ältere Bruder von Liam und Noel Gallagher vor Gericht erscheinen müssen.

Wegen Vergewaltigungsvorwürfen ist der ältere Bruder der Musiker Liam und Noel Gallagher am Mittwoch in London vor Gericht zitiert worden. Paul Gallagher bestätigte bei der Anhörung in der britischen Hauptstadt lediglich seinen Namen, sein Alter und seine Adresse - ansonsten schwieg er. Dem 59-Jährigen werden unter anderem Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorgeworfen. Außerdem soll er zwei Morddrohungen ausgesprochen haben und gewalttätig geworden sein.

 

Die Vorwürfe beziehen sich auf Vorfälle in den Jahren zwischen 2022 und 2024. Paul Gallagher wurde bei dem Gerichtstermin gegen Kaution freigelassen, er soll am 24. September erneut vor Gericht erscheinen. 

Liam und Noel Gallagher sind nach jahrelangem Streit derzeit auf einer internationalen Reunion-Tour, bei der sie erstmals seit der Trennung ihrer weltweit erfolgreichen Band Oasis im Jahr 2009 gemeinsam auftreten. Paul war nie Teil der Britpop-Band. Er ist ein Jahr älter als Noel und sieben Jahre älter als Liam, alle drei wuchsen zusammen in Manchester auf.

 