Vergewaltigungsprozess von Gisèle Pelicot: Ex-Mann und Haupttäter Dominique Pelicot verzichtet auf Berufung

1 Vor der Urteilsverkündung hatten Feministen vor dem Gerichtsgebäude demonstriert. Foto: imago/ABACAPRESS/IMAGO/Coust Laurent/ABACA

Der in einem Vergewaltigungsprozess zur Höchststrafe von 20 Jahren Haft verurteilte Dominique Pelicot will nicht gegen das Urteil vorgehen.











Link kopiert



Der in einem beispiellosen Vergewaltigungsprozess im französischen Avignon zur Höchststrafe von 20 Jahren Haft verurteilte Dominique Pelicot will nach Angaben seiner Anwältin nicht gegen das Urteil vorgehen. Ihr Mandant habe entschieden, „keine Berufung gegen das Urteil einzulegen“, sagte Béatrice Zavarro am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Eine Berufung würde Pelicots Ex-Frau Gisèle zu „neuen Auseinandersetzungen zwingen, was Dominique Pelicot ablehnt“, fügte Zavarro hinzu. Für ihren Mandanten sei es an der Zeit, „die Sache juristisch zu beenden“.