Bahram M. steht aufgrund schwerer Vorwürfe vor Gericht.

Ein mutmaßliches Vergewaltigungsopfer bricht mit Kreislaufproblemen im Landgericht Stuttgart zusammen. Der zweite Verhandlungstag hat die Frau offensichtlich an die Belastungsgrenze gebracht.









Stuttgart - Plötzlich herrscht Hektik unter den Justizangestellten vor Sitzungssaal 5 im Justizgebäude an der Olgastraße. Zwei Wachtmeisterinnen eilen in die Damentoilette, nachdem sie den Hinweis erhalten hatten, dass dort nach einem Sturz Hilfe benötigt wird. Die beiden Beamtinnen stützen eine junge Frau mit kurzen, dunklen Haaren, die jetzt erst einmal an die frische Luft gebracht wird. Es ist das mutmaßliche Opfer von Bahram M., dem von der Stuttgarter Staatsanwaltschaft Vergewaltigung zur Last gelegt wird.