1 Handschellen muss der Angeklagte zurzeit nicht mehr tragen. Foto: Archiv/Stolterfoht

Vor dem Stuttgarter Landgericht mehren sich die Zweifel an der Aussage des angeblichen Vergewaltigungsopfers.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - In Handschellen ist Bahram M. zum Prozessauftakt von zwei Justizbeamten ins Gerichtsgebäude geführt worden. Einen Monat später erscheint der Angeklagte zusammen mit seinem Verteidiger Mathias Brenner in Saal 105 des Landgerichts – ohne Handschellen. So ist am fünften Verhandlungstag bereits auf den ersten Blick eine Wendung in diesem Fall zu erkennen, eine dramatische, womöglich. Denn Mitte der vergangenen Woche wurde Bahram M. aus der Untersuchungshaft entlassen. Gegen den Deutschen mit iranischen Wurzeln liegt derzeit kein dringender Tatverdacht mehr vor.