Vergewaltigungsprozess in Paris: Haftbefehl gegen Prediger Tariq Ramadan

Tariq Ramadan erscheint nicht zum Prozessauftakt in Paris – nun liegt ein Haftbefehl gegen den Prediger vor. Das Verfahren startet ohne ihn. Drei Frauen erheben schwere Vorwürfe.
Die Pariser Justiz hat einen Haftbefehl gegen den umstrittenen Schweizer Islamwissenschaftler und Prediger Tariq Ramadan erlassen, weil dieser nicht zum Start seines Vergewaltigungsprozesses erschienen ist. Der Prozess gegen den 63-Jährigen werde zunächst in seiner Abwesenheit geführt, entschied das Pariser Strafgericht, wie die Zeitung „Le Parisien“ aus dem Gerichtssaal berichtete. Zwei vom Gericht bestellte medizinische Sachverständige hatten zuvor bescheinigt, dass der Prediger verhandlungsfähig ist.