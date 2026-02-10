Im Vergewaltigungsprozess gegen Marius Borg Høiby, den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat ein weiteres mutmaßliches Opfer ausgesagt. Die junge Frau schilderte den Vorfall als den "schlimmsten Albtraum" ihres Lebens.
Der Vergewaltigungsprozess gegen Marius Borg Høiby (29), den ältesten Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52), geht in eine entscheidende Phase. Am Dienstag hat vor dem Gericht in Oslo ein weiteres mutmaßliches Opfer ausgesagt. Im Mittelpunkt stand dabei eine Tat, die sich laut Staatsanwaltschaft am 8. Oktober 2023 auf den Lofoten zugetragen haben soll - ausgerechnet während eines Surfurlaubs, den Høiby gemeinsam mit seinem Stiefvater Kronprinz Haakon (52) in der nordnorwegischen Inselregion verbrachte.