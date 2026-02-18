Eine Frau ist zu Besuch in Oslo. Dort trifft sie den Sohn der Kronprinzessin, hat Sex mit ihm. Die Nacht endet mit seltsamen Blitzlichtern: Høiby soll sie im Schlaf missbraucht und gefilmt haben.
Oslo - In einem Hotelzimmer in Oslo soll Marius Borg Høiby eine Frau im Intimbereich berührt und gefilmt haben, während das mutmaßliche Opfer schlief. "Ich bin mehrfach davon aufgewacht, dass er seine Finger in mir hatte", sagte die Frau laut der norwegischen Zeitung "Verdens Gang" am Mittwoch im Prozess gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin.