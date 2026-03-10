Vergewaltigungs-Prozess: Høiby bleibt in U-Haft – Antrag abgelehnt

1 Marius Borg Høiby war kurz vor dem Start der Verhandlung Anfang Februar erneut festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. (Archivbild) Foto: Ane Hem/NTB/dpa

Keine Freiheit für den Sohn der norwegischen Kronprinzessin: Marius Borg Høiby muss in Untersuchungshaft bleiben. Nur für die Verhandlung gegen ihn darf er das Gefängnis verlassen.











Oslo - Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin bleibt während des Prozesses gegen ihn in Untersuchungshaft. Marius Borg Høibys Antrag auf Freilassung wurde abgelehnt, wie das zuständige Gericht in Oslo mitteilte. "Das Gericht verweist auf die Schwere und den Umfang des Falls sowie die hohe Wiederholungsgefahr", hieß es. Diese Gefahr sei nicht mehr gegeben, hatte die Anwältin des norwegischen "Bonusprinzen" zuvor argumentiert.