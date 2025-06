Vergeltungsschläge des Irans: Wadephul: „kalibrierte Antwort“ des Irans

1 Außenminister Johann Wadephut berichtete, die Bundesregierung sei von dem iranischen Vergeltungsschlag gegen die USA überrascht worden. (Archivbild) Foto: Georg Wendt/dpa/Georg Wendt

Die Reaktion des Irans auf die Luftschläge der USA kam schnell. Die Bundesregierung wurde davon überrascht. Außenminister Wadephul sieht trotzdem Grund zur Hoffnung.











Anders als US-Präsident Donald Trump ist die Bundesregierung von dem iranischen Angriff auf den US-Militärstützpunkt in Katar überrascht worden. Man habe vorab von der Attacke nichts gewusst, sagte Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Abend in den ARD-„Tagesthemen“. „Wir haben nur gehört, dass der katarische Luftraum gesperrt worden ist, und insofern konnte man das erwarten.“