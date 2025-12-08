Vergebung ist etwas Persönliches: Judi Dench irritiert mit Aussagen über Spacey und Weinstein

Judi Dench irritiert in einem neuen Interview mit Aussagen zu zwei der umstrittensten Figuren Hollywoods: Die 90-Jährige erklärt, wie sie den Kontakt zu Kevin Spacey hält und wie sie heute über den verurteilten Harvey Weinstein denkt.
Dame Judi Dench (90) dürfte mit ihren jüngsten Aussagen für Diskussionen sorgen: In einem Interview mit der britischen "Radio Times" sprach die britische Oscarpreisträgerin offen über das Thema Vergebung und ihre anhaltende Loyalität gegenüber Kevin Spacey (66) sowie ihre gemischten Gefühle bezüglich des verurteilten Sexualstraftäters Harvey Weinstein (73).