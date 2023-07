Vergärungsanlage in Westheim in Rheinland-Pfalz

1 Die Biomüllvergärungsanlage – hier ein Luftbild vom August 2019– liegt mitten in einem Wald. Foto: BVB Biogutvergärung

Vor knapp einem Monat wurde sie eingeweiht, bald läuft sie im Vollbetrieb: Die Biomüllvergärungsanlage in Westheim in Rheinland-Pfalz soll den Biomüll des Landkreises Ludwigsburg verwerten.









Ludwigsburg - Seit knapp einem Monat wird der Biomüll aus dem Landkreis Ludwigsburg nach Rheinland-Pfalz gefahren: zur Biomüllvergärungsanlage in Westheim im Landkreis Germersheim. Am 10. Oktober wurde die 17 Millionen Euro teure Anlage eingeweiht und nach Angaben des Geschäftsführers des Betreiberkonsortiums Biogutvergärung Bietigheim GmbH (BVB) Rainer Kübler gehe die „Gasaufbereitung und -einspeisung dieser Tage in Betrieb“. In vier Wochen laufe die Anlage dann mit voller Kapazität.