Vergabe von Förderbescheiden: Zur Bescherung in den CDU-Fraktionssaal

Die Grünen wittern einen Verstoß gegen das Neutralitätsgebot der Regierung. Grund: Agrarminister Hauk vergab Förderbescheide auf dem Terrain seiner Parteifreunde.
Fast nichts tun Politiker lieber, als Wähler zu beglücken. Die Übergabe von Förderbescheiden gehört für viele Minister und Abgeordnete zu den schönsten Terminen: Landauf, landab sind sie jederzeit und jedem willkommen. Es ist zwar nicht ihr Geld, das sie verteilen, sondern das der Steuerzahler. Doch sie inszenieren sich gerne als Wohltäter, denen man dankbar sein sollte – bevorzugt per Kreuzchen an der „richtigen“ Stelle bei der nächste Wahl.