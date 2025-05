Verfolgungsjagd über die Insel: Mallorca: Deutscher auf Drogen klaut Laster für Chaos-Fahrt

Ein deutscher Urlauber hat auf Mallorca einen Lastwagen geklaut und konnte von der Polizei erst nach einer längeren Verfolgungsjagd über die Insel gestoppt werden. Der junge Mann, der nur eine kurze Hose trug und barfuß unterwegs war, habe offenbar unter Drogen gestanden, bestätigte ein Sprecher der Ortspolizei von Bunyola einen Bericht der spanischen Zeitung „Ultima Hora“. Der Deutsche habe das auch zugegeben. Er habe angegeben, die ganze Nacht gefeiert zu haben, dabei habe ihm jemand Drogen ins Glas geschüttet.

Nach Polizeiangaben klaute er den Lastwagen am frühen Morgen in Mallorcas Obst- und Gemüsegroßmarkt Mercapalma nahe der Flughafen-Autobahn. Mit dem schweren Fahrzeug kurvte er demnach zunächst in wilder Fahrt durch Palma und fuhr dann Richtung Sóller im Nordwesten der Insel. Er ließ sich auch nicht davon stoppen, dass er einen Betonmast rammte, der umzustürzen drohte.

Polizisten stoppten ihn schließlich nach einer Verfolgungsfahrt in der Nähe der Stadt Bunyola rund 20 Kilometer nördlich von Palma. Bei der Festnahme sei der Deutsche derart aggressiv gewesen, dass die Polizei neben Handschellen auch Kabelbinder benutzen musste, um ihm die Füße zu fesseln. Auf ihn dürfte ein Strafverfahren wegen Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstands gegen die Staatsgewalt zukommen.

