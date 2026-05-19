Von Leonberg nach Marbach: Ein 24-Jähriger lieferte sich eine filmreife Verfolgungsjagd über die A81. Die Situation spitzte sich zu, als seine Angehörigen die Polizei angriffen.
Ein 24 Jahre alter Mann hat sich in der Nacht zum Montag eine riskante Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Fahrt begann gegen 1 Uhr in Leonberg und führte über die Autobahn 81 bis nach Marbach am Neckar . Dort eskalierte die Situation erneut, als Beamte den mutmaßlichen Raser stellen wollten. Mehrere Familienangehörige leisteten massiven Widerstand und griffen die Polizisten tätlich an, wie die Polizei mitteilte.