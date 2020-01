1 Die Polizei konnte den 31-Jährigen im Bereich des Autobahnkreuzes Stuttgart stellen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein 31 Jahre alter BMW-Fahrer hat am Donnerstag die Verkehrspolizei auf der A81 und der A8 zwischen Rottenburg und dem Kreuz Stuttgart in Atem gehalten. Die Polizei sucht Gefährdete sowie Zeugen.

Kreis Böblingen - Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen 31 Jahre alten, offenbar betrunkenen BMW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der auf der Autobahn zwischen Rottenburg und dem Kreuz Stuttgart wohl mehrere Verkehrsteilnehmer durch seine aggressive Fahrweise gefährdete. Außerdem soll der Mann zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg (Kreis Böblingen) auf die Fahrbahn gepinkelt haben.

Wie die Beamten berichten, alarmierten mehrere Zeugen kurz vor 16 Uhr die Polizei, nachdem ihnen der BMW-Fahrer auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg aufgefallen war. Sein Fahrzeug, an dem sich Schweizer Kennzeichen befanden, stand auf dem Standstreifen, während der Fahrer auf die Fahrbahn uriniert haben soll.

Wenige Minuten danach gingen weitere Anrufe bei der Polizei ein, da nun derselbe BMW in Schlangenlinien in Richtung Stuttgart fuhr und auf dieser Strecke weitere Autofahrer bedrängt und ausgebremst haben soll. Dabei sei es auch fast zu einem Unfall zwischen dem BMW und einem noch unbekannten Autofahrer gekommen. Außerdem habe der 31-Jährige zwischen der Anschlussstelle Böblingen/Hulb und dem Autobahnkreuz Stuttgart rechts überholt.

Der Fahrer besitzt keinen Führerschein

Am Autobahnkreuz Stuttgart wechselte er schließlich auf die A8 in Richtung Karlsruhe. Noch auf dem Einfädelungsstreifen auf die A8 entdeckten Polizisten den BMW und sie forderten den 31-Jährigen mittels Lichtzeichen auf anzuhalten. Der BMW-Fahrer versuchte zu flüchten, was ihm wegen des stockenden Verkehrs jedoch nicht gelang. Als die Polizisten ihn anhielten, bemerkten sie, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Der 31-Jährige reagierte gleich aggressiv gegenüber den Beamten, sodass diese ihm Handschellen anlegen mussten.

Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung, dass sich der Mann betrunken hinter das Steuer des BMW gesetzt hatte. Darüber hinaus stellten die Polizisten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 31-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, währenddessen beleidigte er die Beamten weiter und bedrohte sie sogar. Da der Mann in der Schweiz lebt, wurde eine vierstellige Sicherheitsleistung erhoben.

Die Polizei bittet nun insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch den BMW-Fahrer gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0711/6869-0 zu melden.