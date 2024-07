Verfolgungsjagd in Waiblingen: Mit Haftbefehl Gesuchter festgenommen

Ein 19-Jähriger soll vor Monaten auf der Korber Höhe einen 17-Jährigen geschlagen und ausgeraubt haben. Dass er nun in Haft ist, ist die Folge einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Polizeibeamten waren am Donnerstagabend gefordert.

Eher zufällig haben Polizeibeamte am Donnerstagabend einen besonderen Fang gemacht: Sie erwischten im Anschluss an eine Verkehrskontrolle einen per Haftbefehl gesuchten jungen Mann. Dafür allerdings war eine imposante Verfolgungsjagd mit Autos und zu Fuß nötig, die schließlich in einem Gebiet nahe der Waiblinger Rundsporthalle erfolgreich endete.

Ausgangspunkt der Festnahme war die Kontrolle am Donnerstag gegen 20.55 Uhr. Ein Opel-Fahrer sollte an der Ortsausfahrt Korb in Richtung Waiblingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 19-jährige Fahrer missachtete allerdings die Anhaltesignale der Polizeibeamten und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die Winnender Straße in Richtung Beinsteiner Straße. Er brauste schließlich auf den Parkplatz der Rundsporthalle, wo er das Auto zurückließ und seine Flucht zu Fuß in ein nahe liegendes Wohngebiet fortsetzte.

Der Haftbefehl stammte vom 18. März 2024

Die findigen Beamten konnten den flüchtigen jungen Mann dann in einem Wohnhaus festnehmen. Gegen den polizeibekannten Mann lag ein Haftbefehl vor, nachdem dieser im dringenden Verdacht steht, am 18. März dieses Jahres einen schweren Raub verübt zu haben.

Seinerzeit war es an jenem Montag gegen 21 Uhr im Wohngebiet Korber Höhe, im Bereich der Salierstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter drei jungen Männern gekommen. Im Rahmen dieses Streites wurde ein 17-Jähriger mit einem metallischen Gegenstand mehrfach geschlagen und hierbei leicht verletzt. Dem jungen Mann wurde zudem eine Bauchtasche, in welcher sich ein Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich befand, abgenommen und entwendet. Die beiden Angreifer stiegen letztendlich in einen dunklen Kleinwagen und flüchteten mit hoher Geschwindigkeit in unbekannte Richtung.

Unter Einfluss von Drogen und ohne Führerschein

Bei der Flucht mit dem Opel jetzt am Donnerstagabend stand der 19-Jährige nach Polizeiangaben zusätzlich unter dem Einfluss von Drogen und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Vorführung aufgrund des Haftbefehls erfolgte am Freitag beim Amtsgericht Stuttgart. Ein Richter setzte den Haftbefehl wegen schweren Raubes in Vollzug. Der Mann wurde in eine nahe gelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.