Verfolgungsjagd in Schorndorf: Ohne Führerschein und Helm: 14-Jähriger flieht nach Roller-Sturz vor Polizei

In Schorndorf will die Polizei einen jungen Rollerfahrer kontrollieren – doch der flieht. Nach einem Sturz läuft der verletzte 14-Jährige zu Fuß weiter.

Ein 14-jähriger Rollerfahrer hat sich am Donnerstag in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei berichtet, war einer Streife gegen 12 Uhr ein Jugendlicher auf einem Motorroller aufgefallen, der ohne Helm in der Feuerseestraße unterwegs war. Als er deswegen kontrolliert werden sollte, reagierte der 14-jährige Rollerfahrer nicht und fuhr einfach weiter.

Dabei soll er stellenweise auf dem Gehweg gefahren sein sowie mehrere Verkehrszeichen missachtet haben. Als er in der Risslerinstraße wenden wollte, stürzte der 14-Jährige mit dem Motorroller. Obwohl er beim Sturz leicht verletzt wurde, versuchte er noch zu Fuß wegzulaufen. Er konnte jedoch von den Beamten schnell eingeholt werden.

Ohne Helm und Fahrerlaubnis auf der Suzuki unterwegs

Bei der Kontrolle kam dann einiges ans Licht: Die Kennzeichen am Roller waren gestohlen, und der 14-Jährige hatte auch keinen Führerschein. Wem der Suzuki-Roller überhaupt gehört, war ebenfalls unklar – deshalb wurde das Moped erst mal sichergestellt. Den Teenager übergaben die Polizisten schließlich seinem Vater.

Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, die die Rollerfahrt gesehen oder aber durch die Fahrweise des 14-Jährigen behindert oder gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07191/89290 zu melden.