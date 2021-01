Neue Touristenattraktion für den Kessel? Klein-Stuttgart soll endlich daheim begeistern

Der weltweit größte Nachbau einer City soll in Stuttgart Touristen wie Einheimische begeistern. Noch steht die Anlage in Herrenberg. Der Betreiber will mit Klein-Stuttgart am liebsten ins Breitling-Haus oder Metropol ziehen.