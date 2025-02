Verfolgungsjagd in Ludwigsburg: Jugendliche stürzen bei Flucht vor der Polizei vom Roller

1 Die Polizei übergab die Jugendlichen später ihren Eltern. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

Der Polizei waren am Samstagabend auf einem Feldweg in Ludwigsburg mehrere Jugendliche mit Rollern aufgefallen. Diese versuchten daraufhin zu flüchten – was allerdings zwei von ihnen nicht gelang.











Link kopiert



Vier Jugendliche haben am Samstagabend in Ludwigsburg versucht vor der Polizei zu flüchten – zwei von ihnen gelang das allerdings nicht. Aufgefallen war die Gruppe, die sich mit zwei Rollern auf einem Feldweg neben der Friedrichstraße aufhielt, einer Streife gegen 20 Uhr. Die beiden Fahrern bemerkten wiederum die Polizei, woraufhin sie die Lichter an den Fahrzeugen ausschalteten und Gas gaben, um über die Felder in Richtung Grünbühl zu flüchten.