Zwei Teenager sind in der Nacht auf Dienstag in Stuttgart mit einem gestohlenen Auto unterwegs. Nach einer Verfolgungsjagd der Polizei kommt es in Ditzingen zum Unfall.

Zwei Teenager im Alter von 13 und 15 Jahren haben sich in der Nacht zum Dienstag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und dabei in Ditzingen einen schweren Unfall verursacht.

Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen auf Nachfrage sagte, fiel Beamten in Stuttgart-Weilimdorf das junge Alter der Insassen auf. Beim Überprüfen des Stuttgarter Kennzeichens stellten sie fest, dass das Auto als gestohlen gemeldet worden war. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

13-Jähriger am Steuer – Auto landet in Grünfläche

Die Teenager flüchteten mit dem gestohlenen Auto von Stuttgart-Weilimdorf bis nach Ditzingen. Gegen 0.50 Uhr seien sie mit überhöhter Geschwindigkeit im Kreuzungsbereich der Siemensstraße und der Calwer Straße beim Abbiegen von der Straße abgekommen und auf einer Grünfläche gelandet. Den Angaben zufolge saß der Jüngere der beiden am Steuer.

Der 13- und der 15-Jährige kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, so ein Polizeisprecher weiter. Am Auto entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden von etwa 50.000 Euro, an der Grünfläche und an Verkehrsschildern ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Ob die Jugendlichen das Auto von einem Elternteil gestohlen hatten, konnte ein Polizeisprecher am Morgen zunächst nicht beantworten.