1 Die Verfolgungsjagd führte auch durch die Kirchheimer Innenstadt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 19-jähriger Autofahrer flüchtet auf einer waghalsigen Tour durch den Landkreis Esslingen vor einer Polizeikontrolle in Wernau. Er hatte einiges zu verbergen.

Wernau/Denkendorf - Auf äußerst rasante und halsbrecherische Weise ist am Mittwochabend ein 19-jähriger Autofahrer vor einer Polizeikontrolle in Wernau (Kreis Esslingen) geflüchtet. Dabei hat er mehrere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet.

Laut der Polizei hatte kurz vor 20.30 Uhr ein auf der B 313 in Richtung Esslingen fahrender Verkehrsteilnehmer über Notruf gemeldet, dass er von einem schwarzen Mercedes durch dichtes Auffahren bedrängt werde. Eine Streifenwagenbesatzung stieß in der Kirchheimer Straße in Wernau auf das betreffende Fahrzeug und wollte den Mercedes-Fahrer kontrollieren. Dieser gab jedoch Gas und flüchtete auf der Landesstraße mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kirchheim. Durch riskante Überholmanöver gefährdete er zwei entgegenkommende Autofahrer. Der Fahrer setzte seine Flucht durch die Kirchheimer Innenstadt in Richtung Autobahn fort, dabei ignorierte er an einer stark befahrenen Kreuzung eine rote Ampel.

Der 19-Jährige steht unter Drogeneinfluss

Auf der A 8 in Richtung Karlsruhe wurde der Mercedes AMG von den Beamten für kurze Zeit aus den Augen verloren, ehe sie diesen an der Rastanlage Denkendorf entdeckten. Bei einer Durchsuchung des 19-Jährigen und dessen Auto fanden die Beamten Betäubungsmittel. Ein Test erhärtete den Verdacht, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand. Eine Fahrerlaubnis hat der Tatverdächtige den derzeitigen Ermittlungen zufolge nicht. Der 19-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt, er sieht nun einer Reihe von Strafanzeigen entgegen. Das Polizeirevier in Kirchheim, Rufnummer 0 70 21/50 10, bittet um Hinweise.