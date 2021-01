1 Das 350 Kilo schwere Rind lief trotz des Beruhigungsmittels einfach weiter und graste auf einer Wiese (Symbolfoto). Foto: imago images/Shotshop/Markus Hoetzel via www.imago-images.de

Ein Rind flieht am Samstag im Hohenlohekreis vor seinem Schlachter. Polizisten und der Metzger haben nach eigenen Angaben mit „hohem körperlichen Einsatz“ versucht, das Tier zu fangen.

Krautheim - Mehrere Polizeibeamte, ein Metzger und ein Tierarzt mit Schlafmittelspritze haben im Hohenlohekreis zunächst vergeblich versucht, ein Rind einzufangen. Das Tier hatte sich am Samstag in Krautheim von seinem Schlachter entreißen können, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Polizisten und der Metzger versuchten mit „hohem körperlichen Einsatz“, das Tier zu fangen und mussten dann einen Tierarzt zur Hilfe rufen.

Dieser spritzte dem Limpurger Rind ein Beruhigungsmittel - das 350 Kilo schwere Tier lief jedoch einfach weiter und graste auf einer Wiese. Erst mithilfe eines Treibwagens gelang es den Menschen, das Tier einzufangen und in seinen Stall zurückzubringen. Das Rind wird nun erst zwei Wochen später als geplant geschlachtet, weil sich das Beruhigungsmittel zunächst abbauen muss.