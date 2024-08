Verfolgungsjagd im Elsass: Ein Toter und ein Verletzter bei Schussattacke im Elsass

Bei Schüssen im elsässischen Mulhouse ist ein Mensch getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. In der Nähe des Landgerichts im Zentrum der Stadt nahe der deutschen Grenze sei von einem Auto aus auf zwei Menschen auf einem Motorrad geschossen worden, berichteten französische Medien unter Verweis auf die Polizei. Nach ersten Ermittlungen sei die Tat dem kriminellen Milieu zuzurechnen.

Wie der Sender BFMTV berichtete, hat das Auto das Motorrad zunächst gerammt, ehe auf die beiden Opfer geschossen wurde. Das Auto sei vor dem Gericht verlassen aufgefunden worden. Ein bewaffneter Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Nach zwei weiteren Menschen werde gefahndet.

Wie die örtliche Zeitung „L’Alsace“ berichtete, soll es zunächst eine Verfolgungsfahrt über eine der Hauptstraßen der elsässischen Großstadt gegeben habe, ehe das Auto das Motorrad auf dem Bürgersteig am Gericht rammte. Der Schütze soll dann auf den am Boden liegenden Fahrer und Beifahrer des Motorrads geschossen haben. Rettungskräfte hätten dem 30 Jahre alten Fahrer des Motorrads nicht mehr helfen können. Der 27 Jahre alte Beifahrer wurde am Bein verletzt.