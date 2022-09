Berauschter 15-Jähriger flüchtet vor Polizei – in gestohlenem Auto

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Montag einen 15 Jahre alten Jugendlichen aus dem Verkehr gezogen, der sich offenbar unter Drogeneinfluss hinters Steuer eines gestohlenen Autos gesetzt und sich dabei eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Stuttgart geliefert hatte.

Wie die Beamten melden, war der Besatzung eines Streifenwagens gegen 2.20 Uhr in der Cannstatter Straße ein Skoda aufgefallen, der ohne Licht in Richtung Bad Cannstatt unterwegs war. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer zunächst stark und versuchte, über einen Hinterhof eines Gebäudes zu flüchten. Dabei stellte der 15-Jährige fest, dass der Weg versperrt war. Als der Jugendliche nun zurücksetzte, kollidierte das Fahrzeug mit einer Mauer.

Doch auch das hielt den Jungen nicht von seiner Flucht ab, er fuhr über die mehrspurige Straße davon. Im Bereich der mittleren Schlossgartenanlagen konnten die Polizisten den Verkehrsrowdy schließlich einholen und vorläufig festnehmen. Wie der Verdächtige in Besitz des Autos kam, muss noch ermittelt werden. Am Auto und an der Mauer entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.