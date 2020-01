1 Die Polizei hat einen BMW-Fahrer durch Stuttgart verfolgt. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Ein 37-Jähriger ist mit einem gestohlenem BMW in Stuttgart unterwegs, als er von der Polizei kontrolliert werden soll. Der Fahrer flüchtet und wird kurze Zeit später gefasst.

Stuttgart-Mitte/-Ost - Ein 37 Jahre alter Autofahrer, der mit einem gestohlenen BMW unterwegs war, ist der Polizei in Stuttgart am Donnerstagmorgen ins Netz gegangen. Zuvor war er vor den Beamten geflüchtet.

Wie die Polizei berichtet, war der 37-Jährige gegen 7.15 Uhr auf der Hauptstätter Straße in Richtung Charlottenplatz in Stuttgart-Mitte unterwegs, als er einer Polizeistreife durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Die Polizisten versuchten, den Fahrer anzuhalten, doch der gab Gas und versuchte zu flüchten.

Die Beamten konnten den Fahrer schließlich in der Cannstatter Straße auf Höhe der Einmündung zur Villastraße in Stuttgart-Ost stoppen und kontrollieren. Dabei stellten sie fest, dass der 37-Jährige den BMW offenbar gestohlen hatte. Außerdem besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besitzt. Die Ermittlungen zur genauen Herkunft des Fahrzeugs dauern an. Der Fahrer wurde festgenommen und kurze Zeit später wieder entlassen.

