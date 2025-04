Verfolgungsfahrt in Stuttgart-Mitte: 36-Jähriger will sich Verkehrskontrolle entziehen – vorläufig festgenommen

1 Ein 36-Jähriger wollte sich einer Verkehrskontrolle entziehen und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei (Symbolfoto). Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Michael Bihlmayer

Ein 36-Jähriger will sich am Mittwoch in Stuttgart-Mitte einer Verkehrskontrolle entziehen. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. Was war der Grund für seine Flucht?











Polizeibeamte haben am Mittwochmittag einen 36 Jahre alten Mann in Stuttgart vorläufig festgenommen. Der 36-Jährige soll versucht haben, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Wie die Polizei mitteilt, war der Tatverdächtige gegen 13.50 Uhr mit einem Fiat in der Cannstatter Straße in Richtung Zentrum unterwegs. Auf Höhe der Wolframstraße wollten Beamte ihn kontrollieren. Anstatt anzuhalten soll der 36-Jährige seinen Fiat beschleunigt haben und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit am Gebhard-Müller-Platz nach rechts in Richtung Arnulf-Klett-Platz abgebogen sein. Von dort bog er wiederum nach rechts in die Heilbronner Straße ab. Dort konnten die Polizisten ihn schließlich einholen und anhalten.