Vier junge Männer sollen nachts in der Oberpfalz Ortsschilder abgeschraubt haben – dann wollten sie vor der Polizei flüchten. Im Auto: acht Schilder, Werkzeug und zwei Messer.
Mitten in der Nacht sollen vier junge Männer in der Oberpfalz Ortsschilder und Verkehrszeichen gestohlen haben – bis Polizisten ihr Auto nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stoppten. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten nicht nur acht gestohlene Schilder, sondern auch Werkzeug zum Abschrauben und zwei Messer, wie die Polizei mitteilte.