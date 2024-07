Verfolgung in Backnang: Unbekannter Sportwagen fährt der Polizei davon

1 Der Streifenwagen konnte den Sportwagen nicht zum Anhalten bringen. Foto: Phillip Weingand / STZN

In der Nacht auf Donnerstag will eine Polizeistreife im Rems-Murr-Kreis einen Sportwagen kontrollieren. Statt anzuhalten, gibt der Fahrer Gas. Zeugen oder gefährdete Autofahrer sollen sich melden.











Nach der erfolglosen Verfolgung eines verdächtigen Sportwagens in Backnang (Rems-Murr-Kreis) bittet die Polizei Zeugen und eventuell gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich zu melden. Am Mittwoch gegen 22.45 Uhr wollte eine Polizeistreife in der Sulzbacher Straße den Fahrer eines Sportwagens kontrollieren, der in der entgegengesetzten Fahrtrichtung unterwegs war. Als er bemerkte, dass der Streifenwagen wendete, soll der Unbekannte stark beschleunigt haben und in Richtung B 14 davongefahren sein.