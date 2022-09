Verfolgung in Asperg

Ein 15-jähriger Rollerfahrer hat sich am Montag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Beamten des Reviers Kornwestheim fiel der Jugendliche gegen 14.30 Uhr in der Hölderlinstraße auf, nachdem er gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen und so den Streifenwagen zum Ausweichen genötigt hatte.

Um den Rollerfahrer zu kontrollieren, nahm die Polizei also die Verfolgung auf. Der 15-Jährige ignorierte allerdings sämtliche Anhaltezeichen und fuhr auf der Stuttgarter Straße weiter in Richtung der Kleingartenanlagen und Felder in Richtung Möglingen. Mit einem hochgereckten Daumen zeigte er den Beamten, dass er sie durchaus gesehen hatte – anhalten wollte er trotzdem nicht.

Nach Sturz vorläufig festgenommen

Als er schließlich auf ein abgeerntetes Feld fuhr und dort stürzte, nahmen ihn die Beamten fest. Verletzt wurde niemand. Am Roller entstand jedoch ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt nun. Der 15-Jährige muss mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.