Verfolgung bis Ditzingen: Flucht vor Polizei endet an Baum
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Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei endete für einen flüchtenden Autofahrer im Krankenhaus. Foto: dpa

In der Nacht zum Dienstag ist ein 21-Jähriger zu schnell im Engelbergtunnel unterwegs. Die Polizei will ihn kontrollieren – er flüchtet. Die Fahrt endet abrupt in Ditzingen.

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Dienstag auf der Flucht vor der Polizei mit dem Wagen gegen einen Baum gekracht. Wie die Polizei berichtet, hatten die Beamten des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in der Nacht zum Dienstag den Volvo-Fahrer im Engelbergtunnel kontrollieren wollen. Laut einer Polizeisprecherin sei der Fahrer gegen 1 Uhr „deutlich zu schnell“ in Richtung Heilbronn unterwegs gewesen. Eine Streife nahm die Verfolgung auf. An der Ausfahrt Stuttgart-Feuerbach verließ der Flüchtende die Autobahn. Er fuhr über die Siemensstraße und bog von dort in die Calwer Straße ab.

 

Fahrt endet an Baum – automatischer Notruf aus Auto

Dort ist er laut der Polizei gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und vorläufig festgenommen. Laut Schilderung der Feuerwehr Ditzingen hat beim Aufprall auf den Baum der im Auto eingebaute eCall-Notruf automatisch ausgelöst. Die Feuerwehr Ditzingen kontrollierte das Fahrzeug und leuchtete unter anderem die Einsatzstelle aus, ehe das Fahrzeug gemeinsam mit dem Abschleppdienst geborgen wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt mehreren zehntausend Euro.

Erinnerungen an einen dramatischen Unfall

Der Unfall weckt Erinnerungen an einen schlimmen Unfall in Ditzingen vor 15 Jahren, der tödlich endete. Auf der südlichen Umfahrung von Hirschlanden war der Wagen eines damals 18-Jährigen aus einer langen Rechtskurve getragen worden. Er hatte zunächst eine Wiese durchpflügt, war über eine Querstraße hinweg gegen die Ecke eines Firmengebäudes geschanzt und dann nach 150 Metern im tiefer liegenden Hof auf dem Autodach liegen geblieben. Für zwei 19 Jahre alte Insassen und eine 18-jährige Mitfahrerin kam damals jede Hilfe zu spät.  

 