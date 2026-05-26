Das Biopic "Verflucht normal" erzählt die Geschichte von John Davidson, der seit Jahrzehnten mit Tourette lebt. Regisseur Kirk Jones spricht Im Interview über sein ungewöhnliches erstes Treffen mit Davidson - und darüber, warum der BAFTA-Vorfall die Botschaft des Films perfekt widerspiegelte.
Als das Biopic "Verflucht normal" (Originaltitel: "I Swear") durch die BAFTAs plötzlich zum hitzigen Gesprächsthema wurde, hatten viele Menschen den Film noch gar nicht gesehen. Für Regisseur Kirk Jones (61) sind genau diese Reaktionen bezeichnend für den gesellschaftlichen Umgang mit Tourette-Syndrom: schnelle Irritation statt Verständnis und Mitgefühl. Dabei erzählt sein Film (ab 28. Mai im Kino) die zutiefst persönliche Geschichte von John Davidson (54) - einem Mann, der gelernt hat, mit einer unberechenbaren neurologischen Erkrankung zu leben, ohne sich dafür zu entschuldigen.