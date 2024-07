Verfilmung des Bestsellers bei Netflix: Von Hillbilly-Elegie zum Trump-Vize: So tickt J. D. Vance

1 J. D. Vance (r.) mit Donald Trump auf dem Parteitag der Republikaner, bei dem er zum Vizepräsidentschaftskandidaten gekürt wurde. Foto: IMAGO/Cover-Images

Sein Bestseller "Hillbilly-Elegie" rührte Olaf Scholz zu Tränen und wurde mit Glenn Close für Netflix verfilmt - innerhalb kürzester Zeit ist J. D. Vance vom Trump-Kritiker zu dessen Kandidat als Vizepräsident geworden.











Auf dem am Montag gestarteten Parteitag der Republikaner zeigte sich nicht nur Donald Trump (78) zum ersten Mal seit dem Anschlag auf sein Leben in der Öffentlichkeit. In Milwaukee wurde auch Trumps "Running Mate" gewählt. So nennt man in den USA den Kandidaten auf den Posten des Vizepräsidenten. Donald Trump bestimmte J. D. Vance (39) zu seinem Running Mate. Keine naheliegende Wahl. Denn Vance war lange Trump gegenüber äußerst kritisch eingestellt. Außerdem ist der ehemalige Unternehmer und Bestseller-Autor erst spät in die Politik gewechselt.