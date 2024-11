1 Laut Polizei seien die Opfer am Kopf, am Arm und an der Hand verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Bei einem brutalen Konflikt zwischen Schülern in einem Vorortzug östlich von Paris sind vier Jugendliche mit Beilhieben verletzt worden, zwei von ihnen schwer.











Bei einem brutalen Konflikt zwischen Schülern in einem Vorortzug östlich von Paris sind vier Jugendliche mit Beilhieben verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Erste Berichte über eine abgeschlagene Hand und eine tief klaffende Schädelwunde bestätigten sich nicht. Die Opfer seien am Kopf, am Arm und an der Hand verletzt worden.