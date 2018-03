Verfassungsschutz Wer die AfD verteufelt, macht sie nur stärker

Von Rainer Wehaus 07. März 2018 - 16:37 Uhr

Anti-AfD-Parole auf einem Bauzaun in Stuttgart: Nie geht es um die Sache. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Verfassungsschutz kann kluge Politik nicht ersetzen. Mit dem Motto „Böse AfD, alles Rassisten“ lenkt man vom eigenen Versagen ab und macht die AfD nur noch stärker, meint unser Kommentator Rainer Wehaus.

Stuttgart - Eigentlich dürfte die Alternative für Deutschland (AfD) gar nicht im Bundestag sitzen. Die Politiker aller anderen Parteien sowie weite Teile der veröffentlichen Meinung haben vor der Wahl dieser Partei gewarnt, sie zum Teil geradezu verteufelt. Trotzdem ist die AfD mit 12, 6 Prozent der Stimmen stärkste Oppositionspartei geworden. Es hat also nicht funktioniert, irgendwas müssen die Mahner und Warner falsch gemacht haben.

Mehr zum Thema

Ablenken vom eigenen Versagen

Wahrscheinlich war der Unmut in der Bevölkerung über die Massenzuwanderung zu groß. Wahrscheinlich haben die AfD-Wähler den anderen Parteien einfach nicht zugetraut, zu einer vernünftigen Einwanderungspolitik zurück zu kehren. Aber statt darüber nachzudenken, machen die anderen Parteien weiter wie bisher: Böse AfD, alles Rassisten. So lenkt man vom eigenen Versagen ab und macht die AfD nur noch stärker.

Stigmatisierung unliebsamer Konkurrenz

Nun redet man einer Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz das Wort. Zwar kann man in der Tat die Frage stellen, warum die „Kommunistische Plattform“ in der Linkspartei beobachtet wird, die unbestreitbar vorhandenen rechtsextremen Strömungen in der AfD aber nicht. Dass aber ausgerechnet der Verfassungsschutz in Bayern, wo im Oktober Landtagswahl ist, aufs Tempo drückt, irritiert dann doch. Geht es hier vor allem darum, politisch unliebsame Konkurrenz zu stigmatisieren? Die AfD-Wähler dürften das so empfinden.

Ausgrenzen ist kontraproduktiv

Es ist traurig. Nie geht es um die Sache. Gerade jene, die so tun, als würden sie mit der Ausgrenzung der AfD und ihrer Wähler diesem Land etwas Gutes tun, spalten und radikalisieren es in Wahrheit nur noch weiter. Wer die AfD kleinkriegen will, müsste einfach nur die Probleme angehen, die sie groß werden ließ.

rainer.wehaus@stuttgarter-nachrichten.de