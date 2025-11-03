Verfassungsschutz: Landtag soll nicht jedem Zugang bieten

Grüne schlagen weitreichende Maßnahmen vor, um Mitarbeiter der Parlamentarier zu überprüfen. Andere Länder haben ihre Gesetze schon angepasst.
Es war kurz vor der Sommerpause, als sich Landtagspräsidentin Muhterem Aras zu Wort gemeldet hat. Um den möglichen Einfluss von Extremisten einzudämmen und die Demokratie zu schützen, sollte es künftig strengere Kontrollen von Mitarbeitern geben und auch einige Änderungen in der Landesverfassung. Dort, so der Vorschlag, sollte das Landesamt für Verfassungsschutz aufgenommen werden und die Mitarbeiter von Abgeordneten sollten vor Arbeitsbeginn ein erweitertes Führungszeugnis aus dem Bundeszentralregister vorlegen. Das erfasst alle strafrechtlichen Verurteilungen, nicht nur solche, bei denen eine Strafe ab 90 Tagessätzen verhängt wurde.