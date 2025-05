Verfassungsschutz: AfD: Rechts, erfolgreich – und bald verboten?

1 Die Parteivorsitzende Alice Weidel kündigte an, dass sich die AfD juristisch gegen die Einstufung durch den Verfassungsschutz wehren will. Foto: SOEREN STACHE/AFP

Der Verfassungsschutz stuft die AfD als „gesichert rechtsextrem“ ein. Ein Parteiverbot folgt daraus nicht automatisch, doch erste Konsequenzen gibt es schon jetzt.











Brückentage sind normalerweise auch im politischen Berlin eine ruhige Angelegenheit. Nicht so an diesem Freitag: Denn das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die AfD als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft – und damit für ein mittleres Erdbeben gesorgt. Denn immerhin handelt es sich hier um die Partei, die bei der letzten Bundestagswahl die zweitmeisten Stimmen erhalten hat und zuletzt in einigen Umfragen an erster Stelle stand.